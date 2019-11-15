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Экс-полковника Дмитрия Захарченко этапировали в колонию

, 14:03 | Ниса Мурзанаева 36

Бывшего правоохранителя приговорили к 12,6 годам заключения.

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за получение взятки, этапировали в колонию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-правоохранителя Александра Горбатенко.

«Сегодня утром его забрали из камеры и повезли в колонию», — сказал Горбатенко.

Московский городской суд приговорил Дмитрия Захарченко к 12,6 годам заключения. Мужчину признали виновным в получении взятки в 800 тысяч долларов от известного ресторатора. Правозащитник осужденного утверждает, что экс-полковник будет отбывать заключение в колонии для бывших сотрудников силовых структур. О каком именно учреждении идет речь не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Захарченко сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов». По мнению экс-полковника, его точно также якобы несправедливо опорочили.

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