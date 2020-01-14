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  4. Валентина Матвиенко предложила ограничить сроки содержания в СИЗО

Валентина Матвиенко предложила ограничить сроки содержания в СИЗО

, 19:16 Эфирная новость 8

Также председатель Совета Федерации выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

В новом Послании президента России будут поставлены задачи, которые Совету Федерации придется решать совместно с прокуратурой. Этого не исключает Валентина Матвиенко. Верхняя палата парламента выступает за расширение прав ведомства на всех этапах следствия. И намерена продвигать некоторые инициативы.

«В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями, для Совета Федерации это приоритет, продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемых или обвиняемых под стражей во время следствия и целый ряд других», — заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда сегодня также приняла участие в торжественном собрании по случаю 298 годовщины образования прокуратуры России. Она обратила внимание, что поручения президента по контролю за расходованием бюджетных средств в рамках национальных проектов — должны стать важнейшими для прокуроров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медиков освободят от уголовной ответственности за непреднамеренную потерю наркотиков.

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