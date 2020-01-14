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  4. «Не ожидал, что ударит»: пенсионер из Петербурга о драке с врачом скорой

«Не ожидал, что ударит»: пенсионер из Петербурга о драке с врачом скорой

, 19:29 Эфирная новость 41

По словам 76-летнего пострадавшего мужчины, медик избил его по дороге в больницу.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Полиция Петербурга проводит проверку по жалобе пенсионера, которого, как заявил пожилой человек, избил врач скорой помощи. 76-летний Георгий Мирзоян вызвал неотложку — сильно поднялось давление. Как рассказал пострадавший корреспонденту МИЦ «Известия», прибывшие медики помощи не оказали, но согласились отвезти больного в госпиталь для ветеранов войн. По дороге выяснилось, что везут его совсем в другую больницу. Пенсионер попросил остановить машину, на что, по его словам, получил неадекватную реакцию: врач вцепился ему в горло, начал душить, потом ударил.

«Я не ожидал, что он меня ударит, вот в чем дело. Ну, думаю, человек агрессивный. <…> Он тогда схватил меня за горло, за рот, я уже не могу дышать, я присел. Я не ожидал, что он меня ударит, я думал, успокоится, потом удар пошел. Я уже теряю сознание от такого удара», — заявил пострадавший Георгий Мирзоян.

В свою очередь, врач скорой помощи все отрицает. Говорит, что пациент первым набросился на него с кулаками, а потом упал и разбил нос. В госпиталь пострадавший в тот день так и не доехал. Из полиции, где он написал заявление, уже другая бригада скорой помощи отвезла его в ближайший травмпункт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава больницы Петербурга прокомментировал драку между медиком и пенсионером.

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