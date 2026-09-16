«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае

Первый завод по производству роботов открыли в Китае

Гуманоидные роботы уже поступают в серийное производство. В Китае открыли первый в мире завод, где будут выпускать человекоподобные машины. Причем один экземпляр делают буквально за десять минут. В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Главный принцип работы: андроиды будут собирать… самих себя. Как отмечают эксперты, это уже не мелко-серийный выпуск, а крупно-масштабное интеллектуальное производство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайская технологическая компания Xpeng начала массовое производство человекоподобного робота IRON. Разработчики утверждают, что он станет одним из первых гуманоидных роботов, который самостоятельно сойдет с производственной линии и в будущем сможет выполнять бытовые задачи. Об этом сообщило Live Science.

Робот привлек внимание общественности еще в 2025 году, когда во время презентации ведущие разрезали его корпус, чтобы доказать, что внутри не скрывается человек. После этого демонстрация реалистичных движений IRON стала вирусной в интернете.

Гуманоид выполнен с тканевым покрытием, имеет рост около 173 сантиметров и вес примерно 65 килограммов. Прототип оснащен 82 степенями свободы, включая 22 степени свободы в каждой руке, что позволяет ему выполнять сложные движения.

Скорость передвижения робота достигает около двух метров в секунду.

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