Кирилл Туриченко семь раз отметил день рождения сына: Леону нет и года

Кирилл Туриченко выбрал тематику для празднования дня рождения своего семимесячного сына Леона. Об этом он рассказал 5-tv.ru на концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

«Мы настолько любим дни рождения, что наши молитвы были услышаны: наш сынок выбрал нас своими родителями, и недавно мы праздновали семь месяцев», — рассказал артист.

Дарья поделилась концепцией организации каждого праздника и объяснила, откуда взялась идея торта, украшенного в стиле овощей.

«Когда он вырастет, хочется ему показать, как каждый месяц мы ему готовили, и каждый месяц у нас разные тематики: летом это были ягоды и фрукты, а сейчас сентябрь — сбор урожая; восемь месяцев мы сделаем в стиле Хеллоуина, будут там тыковки какие-то», — описала она.

Пара поделилась, что построила теплицу и собирает свой урожай. Этот год был очень плодовитым: яблоки, огурцы, помидоры, зелень и перец. Теплицей занимается сам Кирилл, а Дарья, по его выражению, «подрезает листики».

«Каждый месяц и каждый год мы будем удивлять его и приучать к правильному питанию», — подытожил Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как солист «Иванушек» Туриченко проиграл крупную сумму, когда делал ставки на победу сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу — 2026.

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