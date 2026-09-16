Мужчина спас женщину и ребенка из перевернувшейся машины в горной реке

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Разбитый автомобиль из ущелья достали сотрудники МЧС.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина спас женщину с ребенком из перевернувшей машине в горной реке

В Северной Осетии произошла история героического спасения. Местный житель бросился в бушующую горную реку, чтобы вытащить женщину и ребенка. Илан Козонов заметил пробитое ограждение, остановил машину и спустился к воде. В русле лежала перевернутая легковушка. Пострадавшие не могли выбраться на крутой берег, потому что сильное течение сбивало с ног. Несколько неравнодушных, которые проезжали мимо, помогли натянуть трос и решительно подключились к спасательной операции.

«Я сына забрал, потом вернулся к матери, она очень испуганная была, говорила: „Подождем давай, я не собираюсь туда. Типа я упаду, я не умею плавать“. Я где-то беседу провел, успокоил ее. И вот так получилось, что перенесли», — рассказал спаситель Инал Козонов.

Оба пострадавших в этой аварии получили незначительные травмы. Сначала их отвезли в больницу, но после осмотра — отпустили домой. Разбитую машину из ущелья достали сотрудники МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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