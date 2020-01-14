На месте полигона «Красный Бор» в Ленинградской области может появиться парк

На месте полигона «Красный Бор» под Петербургом, может появиться хвойный лес или даже парк. Об этом заявили представители Смольного. Формально, площадка с опасными отходами, уже не принадлежит городу. С 1 января это собственность Министерства природных ресурсов. Предполагается, что через пять-шесть лет полигон полностью ликвидируют, а радиоактивные отходы, которые свозились сюда со всех концов СССР почти полвека — переработают.

«Отходы нефтехимической промышленности, сливались сюда и жидкие отходы почему карты жидкие, накрыты понтонами, различные элементы — гальваний и прочие. Это первый и второй класс опасности отходов, которые квалифицируются по нашей системе», — рассказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев.

«Красный бор» закрыли еще шесть лет назад. Тогда же и встал вопрос о его ликвидации. Губернатор Петербурга обратился к президенту с просьбой оказать содействие и передать полигон в федеральное введение. Больше двух миллионов тонн опасных отходов ликвидируют в рамках проекта «Чистая страна».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Костроме на месте химзавода возводят жилой квартал.