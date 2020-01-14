Отравленная земля: в Костроме на месте химзавода возводят жилой квартал

В Костроме, где в черте города на берегу Волги еще с дореволюционных времен был химзавод, решили построить жилой квартал. Землю, что больше века пропитывалась вредными веществами, надо было рекультивировать. Часть ее действительно срезали, но часть оставили, а ту, что сняли — развезли по городу и даже разровняли, вроде как газоны. Содержание вредных веществ там превышено в десятки и сотни раз. Чем это грозит, врачи и экологи объяснили корреспонденту МИЦ «Известия» Ивану Уварову. Подробности в репортаже.

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