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  4. Отравленная земля: в Костроме на месте химзавода возводят жилой квартал

Отравленная земля: в Костроме на месте химзавода возводят жилой квартал

, 21:03 Эфирная новость 38

Строители первыми заподозрили неладное. Они заметили резкий запах, у многих кружилась голова. Когда грунт отправили на пробу, плохо стало уже экологам.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

В Костроме, где в черте города на берегу Волги еще с дореволюционных времен был химзавод, решили построить жилой квартал. Землю, что больше века пропитывалась вредными веществами, надо было рекультивировать. Часть ее действительно срезали, но часть оставили, а ту, что сняли — развезли по городу и даже разровняли, вроде как газоны. Содержание вредных веществ там превышено в десятки и сотни раз. Чем это грозит, врачи и экологи объяснили корреспонденту МИЦ «Известия» Ивану Уварову. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что опасный скотомогильник грозит эпидемией жителям в Омской области.

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