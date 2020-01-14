Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что субсидия для малоимущих граждан стала бы более эффективным способом борьбы с бедностью, чем снижение подоходного налога (НДФЛ).

«Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов», — сказал бывший министр финансов.

По его словам, Счетная палата не вносила в правительство предложений о снижении НДФЛ для малоимущих и не рассматривала их. Это связано с тем, что уменьшение налогов для граждан с низкими зарплатами имеет «очень косвенное» отношение к борьбе с бедностью.

«Это семьи с детьми, с больными детьми, семьи, которые по какой-то причине не могут работать», — назвал Кудрин группы бедных россиян.

Он подчеркнул, что им не поможет снижение ставки подоходного налога, поскольку они часто не имеют доходов, с которых мог бы взиматься этот налог.

В свою очередь целенаправленная субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи, стала бы эффективным способом борьбы с бедностью, считает Кудрин.

Почему субсидии — не лучший способ борьбы с бедностью

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов считает, что субсидии — не лучший способ борьбы с бедностью. По его словам, они эффективнее, чем отмена НДФЛ для бедных, но имеют свои риски. Например, в части искажения статистики о доходах граждан и других бюрократических уловок.

«Нет гарантии, что в случае введения субсидий они будут иметь адресный и целенаправленный характер, поэтому здесь есть много тонкостей, про которые нельзя забывать при выработке решения по этому вопросу», — цитирует его «Экономика сегодня».

Эксперт считает, что сократить количество бедных в России можно только путем повышения зарплат людям и предоставления им финансовой помощи. Это потребует масштабных действий, которые должны носить комплексный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прогнозе Алексея Кудрина на темпы роста ВВП в 2020 году. Он считает, что у Минэкономразвития слишком оптимистичные ожидания.