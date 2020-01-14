Кудрин спрогнозировал, каким будет рост ВВП в России в 2020 году

Рост ВВП России в 2020 году будет ниже официального прогноза Минэкономразвития в 1,7%. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством, — около 1,5% или даже меньше», — сказал Кудрин в интервью РИА Новости.

По оценке главы Счетной палаты, по итогам 2019 года рост ВВП будет в районе 1%. Это существенно меньше темпов роста по итогам 2018-го. Тогда они были в районе 2,5%.

Кудрин считает, что темпы ее роста ВВП снижаются из-за ряда факторов. В частности, из-за демографических проблем и низкой производительности труда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета России. По его словам, объемы краж исчисляются миллиардами.