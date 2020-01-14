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«Мог бы накинуть за КПД»: Рудковская упрекнула Авербуха в скупости

, 20:54 | Светлана Александрова Видео 6

Продюсер удивлена гонораром, который получала за участие в ледовом шоу двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj, Zuma\TASS

Продюсер Яна Рудковская упрекнула Илью Авербуха за низкий гонорар двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, выступающей в его ледовом шоу «Волшебник страны Оз». По данным интернет-портала Teleprogramma.pro, за каждый выход на лед Авербух платил серебряному призеру олимпийских игр по 150 тысяч рублей, в то время как фигуристка Алина Загитова за каждое выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в прошлом сезоне получала по десять тысяч долларов — около 610 тысяч рублей.

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания», — посетовала Рудковская в своем Telegram-канале.

Продюсер обращает внимание, что 20-летняя девушка отрабатывала по три шоу в день, что способен выдержать не всякий мужчина.

«Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!», — цитирует Рудковскую интернет-издание.

Ранее, как писал 5-tv.ru, призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух сам рассказал, сколько получают фигуристы за участие в его ледовых шоу.

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