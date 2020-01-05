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Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

, 20:49 | Светлана Шевченко 70

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании рассказал, что изначально планировал свои шоу, как действа, в которых выступают «чемпионы из чемпионов».

Фото: ТАСС/Александров Михаил

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.

«Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса», — заявил Авербух порталу Sport24.

По его словам, создание качественного шоу — это дорогое удовольствие. Кроме того, он изначально планировал свои шоу, как действа, в которых выступают «чемпионы из чемпионов».

«Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад», — пояснил Авербух.

Изначально пришлось долго практиковаться в регионах. Шоу были убыточными — до 100 тысяч долларов после первого гастрольного тура. Со временем пришло понимание, как должно быть все устроено.

Сейчас проекты приносят прибыль, а фигуристы получают в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об огненном новогоднем шоу Ильи Авербуха «Морозко», которое с успехом проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

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