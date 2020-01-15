Лавров рассказал о постепенной дедолларизации в российской экономике

Москва и Нью-Дели активно работают над соглашением о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью индийским СМИ.

Этот год для наших стран, по словам министра, особенный — исполняется 20 лет с подписания Декларации о стратегическом партнерстве. Планируется осуществить целый ряд совместных проектов. Один из важнейших — расширение расчетов в национальных валютах.

«Уход от привязки к доллару во взаиморасчетах рассматриваем в качестве объективной реакции на непредсказуемость экономической политики США и откровенное злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о новых направлениях взаимодействия России и Индии Сергей Лавров подчеркнул, что развитие могут получить проекты в энергетической сфере. Так, сейчас налаживается сотрудничество в геологоразведке, разработке нефтяных и газовых месторождений. Это позволит Индии в перспективе стать первым неарктическим государством, которое будет добывать ресурсы на шельфе Ледовитого океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в беседе с журналистами в Шри-Ланке, Лавров обсудил деструктивную роль США в регионе.