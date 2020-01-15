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  4. Старшеклассник погиб в результате стрельбы в школе Хьюстона в США

Старшеклассник погиб в результате стрельбы в школе Хьюстона в США

, 7:36 Эфирная новость 19

Полиция штата ведет розыск пострадавшего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Neal Waters, 5-tv.ru

Полиция американского штата Техас разыскивает неизвестного, открывшего стрельбу в средней школе Хьюстона.

Местное телевидение сообщает, что был смертельно ранен старшеклассник. Медики пытались на месте оказать ему помощь, но спасти жизнь подростку так и не удалось. Сейчас у школы дежурят стражи порядка. Они допрашивают учеников и их родителей о подробностях инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об авиаинциденте, который вызвал шквал возмущения у жителей Лос-Анджелеса. Заходящий на экстренную посадку Boeing компании Delta Air Lines сбросил топливо на четыре начальные школы города. В результате по последним данным пострадали не менее 60 человек, большая часть из них дети. Медики диагностировали у них ожоги дыхательных путей. Однако госпитализация им не потребовалась.

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