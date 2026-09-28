Череп как трофей: 50-летнюю женщину казнят за ритуальное убийство

Mirror: 50-летнюю женщину казнят за совершенное ритуальное убийство

В американском штате Теннесси должна состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство 19-летней Коллин Слеммер. Об этом сообщило Mirror.

В январе 1995 года Пайк вместе со своим 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом и 18-летней подругой Шадоллой Петерсон заманила Слеммер в лес возле заброшенной котельной на территории сельскохозяйственного кампуса Университета Теннесси. Все четверо учились и жили в центре обучения для молодежи из бедных семей.

Поводом для конфликта стала уверенность Пайк в том, что Слеммер пыталась «увести» у нее Шиппа и распространяла о ней неприятные высказывания.

Слеммер избивали, пинали и наносили ей порезы. Издевательства продолжались от 30 минут до часа. В какой-то момент Шипп вырезал на груди девушки сатанинский* знаки. Жертва несколько раз пыталась убежать, однако ее возвращали обратно.

Смертельные удары нанесла Пайк, разбив голову девушки куском асфальта. После убийства она забрала фрагмент черепа Слеммер в качестве «трофея», а позднее показывала его другой учащейся.

Пайк, Шиппа и Петерсон задержали через три дня. Во время допроса Пайк утверждала, что первоначально собиралась лишь напугать жертву.

Впоследствии присяжные признали Пайк виновной в предумышленном убийстве первой степени. Суд назначил ей смертную казнь.

В 2001 году, уже находясь в камере смертников, Пайк попыталась задушить сокамерницу Патрисию Джонс шнурком от ботинка. Через три года ее осудили за покушение на убийство первой степени.

Адвокаты Пайк пытались остановить исполнение смертного приговора. Среди аргументов защиты были состояние ее здоровья и пережитое в детстве насилие. Против казни также выступали международные эксперты.

Мать убитой, напротив, призывала власти штата исполнить вынесенный Пайк смертный приговор. Если казнь состоится, Пайк станет первой женщиной, казненной в Теннесси с 1819 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.