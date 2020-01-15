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Самолет сбросил авиатопливо на четыре школы в Лос-Анджелесе

, 7:02 Эфирная новость 43

Число пострадавших возросло до 44 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Werner Otto/face to face, 5-tv.ru

В Лос-Анжелесе десяткам людей потребовалась помощь врачей после того, как самолет сбросил реактивное топливо на детскую площадку. По последним данным пострадали 44 человека, большинство из них — ученики младших классов.

ЧП произошло в районе, где расположена начальная школа. Учителя на перемене гуляли с детьми, когда на площадку обрушилось несколько тонн керосина. Детей срочно госпитализировали с ожогами кожи и дыхательных путей.

Позднее пожарная служба города уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ в этом районе. Кроме того сообщается, что число пострадавших может достигать 56 человек.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, у Boeing компании Delta Air Lines возникли проблемы с двигателем. Чтобы вернуться и посадить самолет, пилотам пришлось применить аварийный сброс топлива. Именно в этот момент лайнер пролетал над территорией школы. ЧП вызвало массовое возмущение у жителей города. Представители авиакомпании официальных комментариев пока не дают.

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