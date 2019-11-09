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  4. Шарлиз Терон согласилась на восемь протезов лица ради новой роли

Шарлиз Терон согласилась на восемь протезов лица ради новой роли

, 11:36 | Валентин Черников 595

Актриса перевоплотилась в телеведущую Мегин Келли для фильма «Скандал».

Фото, видео: YouTube / iVideos

Шарлиз Терон пошла на лицевое протезирование для роли в фильме «Скандал» (Bombshell), пишет Daily Mail.

В новой картине актриса вместе с Николь Кидман и Марго Робби сыграла телеведущую Fox News. Мегин Келли и три других работницы информационного канала в 2016 году объявили себя жертвами сексуальных домогательств гендиректора Роджера Айлза. В результате скандала женщины добились отставки босса.

Ради воплощения на экране образа журналистки звезда согласилась на восемь протезов лица, включая два протеза век для изменения разреза глаз. Как вспоминала позже Терон, в таком гриме ей было трудно даже моргать.

Подобные эксперименты со внешностью актриса проделывала во время съемок фильма «Монстр». Для роли серийной убийцы Эйлин Уорнос голливудская красавица перевоплотилась в далеко не миловидную даму. Тем самым Шарлиз доказала, что она не только роскошная женщина, но и замечательная актриса. За образ Уорнос знаменитость получила заслуженный «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал, что Шарлиз Терон рассказала о романе с Брэдом Питтом.

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