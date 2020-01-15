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Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

, 8:51 | Светлана Шевченко 242

Потасовка произошла в кафе. Артист вместе с друзьями вышли на улицы, чтобы переговорить по-мужски с подвыпившей компанией. Тогда и произошел выстрел.

Фото: ТАСС

Российский певец Александр Серов получил ранение в перестрелке в ходе конфликта в кафе. Инцидент произошел накануне Нового года, но общественности это стало известно только сейчас.

Как сообщает Teleprogramma.pro, по словам Серова, он с друзьями отдыхал в одном из заведений. Неподалеку расположилась компания молодых людей. Когда все немного подвыпили, разговор пошел между столами на повышенных тонах. После чего конфликтующие стороны вышли на улицу переговорить по-мужски.

«Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался травматический пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» — вспоминает певец.

После инцидента Серов был доставлен в Институт хирургии имени Вишневского, где из ноги знаменитости врачи извлекли пулю. Музыкант признается, что до сих пор рана дает о себе знать и он прихрамывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в середине декабря Александр Серов откровенно рассказал о сложных отношениях с дочерью. По словам артиста, понимания между ними нет. Но похоже, что все наладилось и на своей странице в Instagram через некоторое время он выложил фотографии со свадьбы Мишель, назвав это главным событием года в его жизни.

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