Российский певец Александр Серов получил ранение в перестрелке в ходе конфликта в кафе. Инцидент произошел накануне Нового года, но общественности это стало известно только сейчас.

Как сообщает Teleprogramma.pro, по словам Серова, он с друзьями отдыхал в одном из заведений. Неподалеку расположилась компания молодых людей. Когда все немного подвыпили, разговор пошел между столами на повышенных тонах. После чего конфликтующие стороны вышли на улицу переговорить по-мужски.

«Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался травматический пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» — вспоминает певец.

После инцидента Серов был доставлен в Институт хирургии имени Вишневского, где из ноги знаменитости врачи извлекли пулю. Музыкант признается, что до сих пор рана дает о себе знать и он прихрамывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в середине декабря Александр Серов откровенно рассказал о сложных отношениях с дочерью. По словам артиста, понимания между ними нет. Но похоже, что все наладилось и на своей странице в Instagram через некоторое время он выложил фотографии со свадьбы Мишель, назвав это главным событием года в его жизни.