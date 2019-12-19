«Не понимает, не слышит»: Александр Серов о конфликте с дочерью

Александр Серов откровенно рассказал о сложных отношениях с дочерью. По словам артиста, понимания между ними нет.

Общаясь с изданием «Собеседник», музыкант отметил, что уходящий год выдался для него неудачным — Серов оказался в центре сразу нескольких скандалов, в которые его втянули женщины. Две из них пытались доказать, что родили от именитого артиста, а экс-участница «Дома-2» Дарья Друзяк рассказала о том, что Александр избивал и насиловал ее.

По мнению Серова, все эти женщины просто пытались нажиться на его имени. А когда речь зашла о его собственной дочери, артист и вовсе потребовал сменить тему.

«Только не надо мне ничего говорить про Мишель! У меня с ней сложные отношения. Она меня не понимает, не слышит», — заявил он.

В мае девушка вышла замуж, однако на официальную регистрацию Александр не пришел — мужчина посетил только праздничный банкет. После свадьбы молодожены съехали от Серова и поселились в квартире в центре Москвы.

Сама Мишель тоже не стремится обсуждать с прессой конфликт со звездным отцом. Однако она поясняет, что размолвка вызвана стремлением Серова продолжать воспитание своей 26-летней дочери. А переезд девушка объясняет тем, что из центра ей гораздо удобнее добираться на учебу. На праздники она с супругом собирается приехать к отцу погостить.

«Мне бы хотелось с ним побольше времени проводить, поддерживать его в чем-то, хоть он и говорит всем, что я часто его вывожу из себя своими поступками. На самом деле в глубине души я знаю, что он на меня не сердится», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Серов выиграл суд у девушки, которую публично оскорбил.