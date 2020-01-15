Экс-студент ВГИКа пообещал расстрелять преподавателя и взорвать вуз

Экс-студент ВГИКа позвонил заместителю декана режиссерского факультета Виталию Калинину, угрожал ему убийством и пообещал взорвать вуз. Преподаватель обратился в правоохранительные органы.

«Обратился преподаватель и сказал, что ему позвонил бывший студент и заявил, что расстреляет его, будет мстить всем и собирается взорвать ВГИК», — сообщил источник в МВД.

Правоохранители приехали в вуз для проверки.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции здание ВГИК и прилегающая территория обследованы с применением служебно-разыскной собаки», — рассказал представитель ведомства.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств правоохранители не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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