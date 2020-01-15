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Полуфинал конкурса «Лидеры России — 2020» стартовал во Владивостоке

, 12:16 | Сергей Зеленский Видео 19

До этого этапа добрался 251 участник.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России — 2020» стартовал во Владивостоке, до этого этапа добрался 251 участник. По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, самому молодому управленцу Дальневосточного федерального округа исполнилось 23 года, а самому старшему — 54 года. В конкурсе впервые участвуют семейные пары из Амурской области, Бурятии, Сахалинской области, Якутии.

Приморский край представили 76 человек, Хабаровский край — 71, далее следуют Якутия (42), Бурятия (39), Амурская область (30), Сахалинская область (24), Забайкальский край (23), Камчатский край (14), Магаданская область (9), Еврейская АО (2).

Всего в рамках конкурса пройдет 11 полуфиналов, которые разделятся на восемь региональных и три по специализациям.

Победители конкурса получат образовательный грант в один миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для создания в стране эффективных социальных лифтов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конкурс на второй этап тестирования «Лидеров России» составил десять человек на место.

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