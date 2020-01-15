Экстрасенс раскрыла секреты толкования вещих снов и рассказала про фазы Луны

Финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Магдалена Мочиовски рассказала в интервью Clutch! о секретах снов, какие из них считаются вещими и как их толковать, а также о влиянии Луны на человека.

Экстрасенс считает, что любой сон — это предупреждение. Главное его правильно растолковать. Вещим принято считать сон с четверга на пятницу. Но есть и исключения, поскольку все еще зависит от даты и часа.

«Для женщин важны сны, которые снятся в „женские“ дни — среда, пятница, суббота и воскресенье. Для мужчин, конечно же, понедельник и четверг», — рассказывает специалист.

Толковать сновидения лучше всего по сонникам. Важно помнить, что во сне, как правило, все имеет противоположное значение. Например, если человеку снится, что он умирает, то это означает, что человек будет жить очень долго. Но есть категории снов, которые предвещают несчастные случаи. К такому относится сон про зуб, который обычно сбывается.

«Если сон про зуб с кровью, то, значит, умрет кровник. У меня, например, всегда сбываются эти сны. Если приснился зуб без крови, то умрут знакомые или друзья», — говорит мольфарка из Карпат.

Магдалена Мочиовски утверждает, что Луна сильно влияет на человека, и необходимо учитывать ее фазы. Принимать это во внимание следует, когда стригут волосы, а также при хирургическом вмешательстве. По словам экстрасенса, есть лунные дни, которые способствуют улучшению материального положения.

«Очень часто люди спрашивают, как заработать деньги, когда делать обряд на открытие финансовых потоков. Это всегда делается на молодую луну. В эту фазу всегда приходит большая прибыль», — рассказала экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru публиковал календарь на январь 2020 года, когда снятся вещие сны.