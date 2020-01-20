Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Телеведущая Виктория Боня решила отметить Новый год по старому стилю и посетила русский ресторан в Лондоне. Звезда предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете у зеркала. Снимком с подписчиками знаменитость поделилась в своем Instagram-профиле.

«Мне идет красный? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой?», — поинтересовалась она у фолловеров.

Однако подписчики не обратили внимания на вопрос, а стали рассматривать фото. Они заподозрили бывшую участницу «Дома-2» в излишней любви к фотошопу. Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.

«Толщина руки и ее отображение в зеркале разные. Знаменитости как нафотошопят, а потом говорят, что без фотошопа», — написала одна из подписчиц.

«Тогда бы было наоборот, я бы с удовольствием себе прибавила толщины, особенно рук и ног», — прокомментировала замечание экс-участница телестройки.

Instagram @victoriabonya

Этот небольшой конфуз фанаты ведущей легко простили, поскольку она, в отличие от многих других звезд, фотошопом особо не увлекается. Поклонники отметили ее невероятный образ и написали комплименты под постом.

«Какая же вы невероятная!»;

«Виктория, вы просто огонь»;

«Виктория каждый раз, когда я смотрю на вас, всегда приходит фраза песни, до чего же хороша и фигура, и душа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов.