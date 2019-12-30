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«Чистый бриллиант»: Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов

, 8:25 | Мия Субботина Фото 134

Знаменитость поделилась кадром на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня в элегантном образе порадовала поклонников новым снимком в своем Instagram-аккаунте. В кадре бывшая участница «Дома-2» позирует в платье бежевого цвета, волосы забраны на затылке в пучок. К вечернему образу добавлены серьги и серебряный браслет на руке. Звезда смотрится в зеркало, собираясь подправить кисточкой макияж.

«Девочки, желаю нам с вами в новом году блИстать, а не блестеть! А я полетела в Африку», — написала знаменитость.

Очаровательный образ теледивы восхитил фанатов, которые осыпали любимицу восхищенными комментариями.

«Вы сама чистый бриллиант, Виктория!!! Чистейший!!!»;

«У меня скоро телефон треснет от твоей красоты. Ну просто нереальная красотка»;

«Лебедушка!»;

«Каждая фотография, как произведение искусства», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня оправдалась перед поклонниками за полет в эконом-классе.

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