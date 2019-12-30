«Чистый бриллиант»: Виктория Боня в элегантном образе очаровала фанатов

Телеведущая Виктория Боня в элегантном образе порадовала поклонников новым снимком в своем Instagram-аккаунте. В кадре бывшая участница «Дома-2» позирует в платье бежевого цвета, волосы забраны на затылке в пучок. К вечернему образу добавлены серьги и серебряный браслет на руке. Звезда смотрится в зеркало, собираясь подправить кисточкой макияж.
«Девочки, желаю нам с вами в новом году блИстать, а не блестеть! А я полетела в Африку», — написала знаменитость.
Очаровательный образ теледивы восхитил фанатов, которые осыпали любимицу восхищенными комментариями.
«Вы сама чистый бриллиант, Виктория!!! Чистейший!!!»;
«У меня скоро телефон треснет от твоей красоты. Ну просто нереальная красотка»;
«Лебедушка!»;
«Каждая фотография, как произведение искусства», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня оправдалась перед поклонниками за полет в эконом-классе.