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Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа от королевских привилегий

, 14:35 | Мия Субботина Фото 766

Герцогиня Сассекская посетила Ванкуверский женский центр, где обсудила проблемы, касающиеся женщин в обществе.

Фото: PA Wire/PA Images

В последнее время все внимание прессы было приковано к герцогам Сассекским после их заявления о решении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. 14 января Меган Маркл впервые появилась на публике — папарацци удалось ее запечатлеть в стильной парке с меховой отделкой цвета хаки в аэропорту «Виктория-Харбор», откуда на гидросамолете супруга принца Гарри отправилась в Ванкувер, пишет Daily Mail.

Там она посетила женский центр Downtown Eastside, где обсуждала «проблемы, затрагивающие женщин в обществе». На странице в Facebook общественного центра, который поддерживает более чем 500 женщин, появилась фотография, где улыбающаяся Меган позирует с группой женщин.

«Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассексская, Меган Маркл, посетила нас сегодня, чтобы обсудить вопросы, касающиеся женщин в обществе», — говорится в сообщении.

Вместо элегантного наряда герцогиня предпочла белый свитер, черные брюки и коричневые сапоги. Из украшений на шее супруги принца Гарри красовалась только тонкая золотая подвеска. Волосы герцогини были распущенны, а на лице был нюдовый макияж.

DOWNTOWN EASTSIDE WOMEN'S CENTRE

После встречи 13 января в Сандрингемском дворце 93-летняя королева заявила, что просит Меган и Гарри подумать еще над их решением, но в то же время, она уважает их стремление к более независимой жизни. Известно, что на семейном совете Елизавета II могла поступить жестоко с герцогами Сассекскими, лишив их титулов, однако смягчила свой гнев и сдержалась, пишет Teleprogramma.pro.

В истории были подобные случаи, когда отошедшие от королевской семьи люди теряли титулы. К примеру, невестки Елизаветы II леди Диана и Сара Фергюсон после развода с принцами Чарльзом и Эндрю потеряли право называться «Ее Королевское Высочество».

Хорошим примером для Сассексских можно назвать членов королевской семьи, которые вполне неплохо живут как простые люди. Например, дочерей принца Эндрю: принцесс Беатрису Йоркскую и Евгению Йоркскую. Они имеют титулы, но при этом не живут за казенный счет, а занимаются любимым делом вне королевского дворца и сами себя обеспечивают. Также они находятся в хороших отношениях с королевой и поддерживают ее на различных официальных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что The Times высмеяла «Мегсит».

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