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«Электронная путевка» поможет защитить граждан от недобросовестных туроператоров

, 22:47 Эфирная новость 6

С помощью этой программы путешественники смогут самостоятельно отслеживать все этапы сделки, включая бронирование отелей, покупку авиабилетов, трансфер и юридическую документацию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © P. Wegner, 5-tv.ru

В Минэкономразвития решили ужесточить контроль за туристическим бизнесом. Там уже разрабатывают законопроект в случае принятия которого, все туроператоры и агенты, работающие в России, будут обязаны использовать систему «Электронная путевка».

С помощью этой программы путешественники смогут самостоятельно отслеживать все этапы сделки, включая бронирование отелей и покупку авиабилетов, трансфер и юридическую документацию.

По мнению авторов инициативы, все это поможет защитить граждан от недобросовестных предпринимателей и повысит прозрачность рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших туристических направлениях в 2020 году.

 

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