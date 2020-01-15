Загадка полярной кинопленки: Как кадры, снятые на Южном полюсе, оказались на Северном?

Уникальную видеозапись опубликовали сотрудники национального парка «Русская Арктика» — они восстановили кинопленку, которая несколько десятков лет пролежала на самой северной полярной станции, на острове Хейс в Баренцевом море. Чудо, что восстановили. Но еще удивительнее, что на кадрах есть пингвины, то есть — съемки из Антарктиды. Предварительная версия: место действия — станция «Молодежная». Между точками — 17 тысяч километров по прямой.

Как пленка попала с Южного полюса на Северный? Кто изображен на ней? И главный вопрос — кто снимал? Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дмитрия Акимова.

Остров Хейса, архипелаг Франца-Иосифа, в непосредственной близости от Северного полюса. Исследователи национального парка «Русская Арктика» приехали сюда два года назад, чтобы убрать мусор и проверить заброшенное хозяйство.

«Одним из наших заданий была проверка зданий. В зданиях выбиты окна, двери. И мы ходили, проверяли здания, чтобы там не было лежек медведей», — рассказывает сотрудник отдела экологического просвещения национального парка «Русская Арктика» Николай Гернет.

Там, где когда-то кипела жизнь, а теперь обустроились медведи, среди льда и снега увидели пленку. Она пропиталась водой и промерзла. Полярники привезли ее на «большую землю», высушили и восстановили.

Пленка хранилась в стандартной железной коробке, и реставраторы предположили, что удастся сохранить не больше десяти минут архива. Однако в итоге удалось получить в четыре раза больше — 40 минут уникальной хроники.

На кадрах — вся жизнь большой экспедиции станции «Молодежная». Полярники готовят и запускают метеорологические ракеты. Встречают и провожают ледоколы. Вот — в гости прилетели австралийцы, катают всех желающих на вертолете.

«Это просто „хоум-видео“, домашнее видео. Тут самое главное, что обычная повседневная жизнь снята. Это фильм авторский, но автора-любителя», — объясняет начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

На кадрах официальной хроники такого не увидишь — голые полярники прыгают в прорубь после бани, играют в футбол и волейбол, устраивают парад ко Дню Октябрьской революции. Но кто сделал эту запись и когда — неизвестно. Арнольд Будрецкий, строивший «Молодежную», говорит: съемка середины 70-х. В 60-х, когда он руководил станцией, о таком и мечтать не приходилось.

«Один дом стоял там. Потом стали строить мы там уже. А так, когда прилетели туда, один дом был. Ой, как вспомнишь…», — рассказывает начальник советской антарктической станции «Молодежная» 1964–1966 годов Арнольд Будрецкий.

А еще в кадре множество пингвинов. И вот здесь начинается самое интересное — пингвины живут на Южном полюсе. Станция «Молодежная» тоже расположена внизу глобуса, но нашли пленку сверху — на полюсе Северном.

Чтобы разгадать загадку, предстояло найти участников этой съемки.

«Вот я! Вот, пожалуйста! Это мы со Снегурочкой», — показывает себя на видеозаписи заместитель директора ФБГУ «Российский государственного музей Арктики и Антарктики» Валерий Ипполитов.

Валерий Ипполитов прекрасно помнит эту экспедицию. Особенно инженера Николая Швыркова, который подарил ему свою картину — станция «Молодежная» в мельчайших деталях.

«Он был „стартовик“, старт ракет обеспечивал. А это его хобби», — объясняет Валерий Ипполитов.

Позже Ипполитов встречал Швыркова и на Северном полюсе. Кроме красок, у «стартовика» всегда с собой была кинокамера.

На этой хронике — очень много ракет, особенно тщательно снята подготовка к запуску, которой и занимался Швырков. Получается, что это — своеобразный автовидеопортрет, забытый во льдах. Автор этих кадров умер совсем недавно, но продолжает жить — в картинах и уникальных кадрах, которые теперь могут все.

Полярное сияние, снятое над Южным полюсом, перевезенное через всю планету и забытое на полюсе Северном, нашло своего зрителя полвека спустя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, зачем в Мурманскую область едут тысячи туристов из Поднебесной?