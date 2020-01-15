«Принципиальная тема»: Турция хочет закупить еще российских С-400

Турция полностью введет в строй российские зенитные ракетные комплексы С-400 в апреле или мае. Имеет смысл закупить у Москвы больше таких систем, сообщил глава Минобороны арабской республики Хулуси Акар.

«Процесс обучения (для эксплуатации С-400 — Прим. ред.) и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. <…> Они будут полностью введены в строй в апреле или мае», — заявил Акар.

Министр назвал совершенно естественным тот факт, что Турция изучала альтернативы американским комплексам Patriot. Он в очередной раз высказался в поддержку дополнительной закупки Анкарой российских С-400.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, допустил в беседе с «Интерфаксом» вероятность покупки Турцией новой партии систем С-400 уже в этом году.

«Вероятность есть», — сказал Борисов в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщал 5-tv.ru, поставки комплексов С-400 из России в Турцию начались в июле 2019 года. Минобороны РФ публиковало видео этого процесса.