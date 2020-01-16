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Крещение Господне 2020 года: дата, история, традиции и приметы

Ольга Петровиченко 14

С чего началось водосвятие и что нужно есть на Богоявление.

Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов

Крещение Господне: краткая история

История Крещения Господня берет начало с Иоанна Крестителя. Согласно легенде, тому было видение, что следует начать служения Богу. Иоанн стал проповедовать массам главную ценность православного христианства — покаяние. Главным тезисом отшельника было то, что человеку надобно творить больше добра и пребывать в гармонии с окружающим миром.

Среди тех, кто пришел на покаяние к Иоанну Крестителю, был 13-летний Иисус Христос. Матвей пишет, что изначально Христос показался Иоанну тихим и малозаметным человеком. Все изменилось, когда настала очередь крестить его.

Иисус принял крещение, но не исповедался. Вместо этого он начал молиться. Спустя миг с небес спустился белый голубь — символ кротости и чистоты, а в небе раздался голос. Он нарекал Иисуса своим сыном. Позже это явление получило название Божественной Троицы, где Богом-Отцом был Бог, Богом-Сыном Иисус, а голубь — Святым Духом. Кроме того, его называют Богоявлением, потому что именно в этот день народ услышал глас Божий и увидел Сына Его — Мессию.

В день Крещения Иисуса народа явился Бог-отец, Бог-Сын и Святой Дух. Это явление получило название Богоявления или Святой Троицы. Картина «Крещение Христа» Андреа Вероккьо, Леонардо да Винчи XV век. Wikipedia / DIRECTMEDIA

В тот день Иоанн Креститель стал свидетелем явления Мессии израильскому народу. После этого Иисус ушел в пустыню на 40 дней. Там он постился и готовился к тому, чтобы исполнить свою роль. Сегодня день, когда Иисус принял крещение, называется Крещением Господнем.

Дата Крещения Господня в 2020 году

Точная дата крещения Иисуса достоверно неизвестна. Однако верующие настаивают, что это не так. Принято считать, что число и месяц события установлены. В отличие от Пасхи и той же Масленицы, торжество имеет закрепленную дату. В 2020 году Крещение Господне состоится 19 января.

Традиционно праздник Богоявления пройдет в соответствии с древними обычаями и согласно священным традициям. При этом купание в проруби на крещенские морозы в России — относительно молодой ритуал. Само слово «крещение» происходит от не от слова «крест», но от «кресала», то есть огнива. Проще говоря, понятие «крещение» подразумевает под собой инициацию с помощью огня. С его помощью проводилась религиозная инициация в эпоху язычества, а также в контексте посвящения молодых людей в воинов.

Иван Грозный заставлял воинов окунаться в ледяную воду, чтобы произвести впечатление на заморских гостей. Картина «Царь Иван Васильевич Грозный», Виктор Михайлович Васнецов, 1897 год. Wikipedia / Tretyakov Gallery

Русский царь Иван Грозный при приезде заморских гостей заставлял своих воинов нырять в пруд на морозе. Обставлялось все так, что странники думали, будто русскому бойцу только в радость купаться в воде на холоде. Иван IV таким образом демонстрировал доблесть и храбрость подданных. Сегодня традиция окунаться в прорубь на Крещение подразумевает очищение от грехов. Однако далеко не все поддерживают этот ритуал.

Среди священнослужителей часто встречаются те, кто считает, что купание в проруби — это лишь символ. Настоящее раскаяние за свои грехи происходит независимо от времени года. Для этого человеку достаточно искренне покаяться в своих свершениях и встать на путь доблести. Никакое купание за верующего этого не сделает. Тем не менее в народе обычай окунаться в ледяную воду 19 января по-прежнему популярна.

Традиция окунаться в прорубь относится к эпохе Ивана Грозного и с истинным покаянием имеет мало общего. ТАСС / Петр Ковалев

Традиции Крещения Господня

  • Совершить водосвятие.

Согласно традиции Крещения Господня, вся вода на Земле 19 января обретает целебные свойства.

  • Девушки перестают гадать.

Крещенская традиция предписывает девушкам прекратить гадания на будущее в день Богоявления.

  • Приготовить сочиво.

Блюдо представляет собой пресную кашу. В древности она занимала почетное место при праздновании Богоявления. Сегодня традиции поедания сочива на Крещения придерживаются все реже.

  • Не злословить и не ввязываться в споры.

Негативная энергетика противоречит концепции православного христианства. Нарушив запрет ругаться в день Богоявления, есть риск накликать беду.

  • Посетить церковную службу.

Крещенские традиции предписывают посетить Церковь 19 января.

Приметы Крещения Господня

Наши не столь далекие предки считали, что по погоде в Крещение Господне можно предсказать будущее. Даже сегодня, несмотря на воцарение рационализма, люди по-прежнему видят взаимосвязь между природными явлениями и жизнью.

  • Пурга в день Богоявления предсказывает урожайный год.
  • Крепкое здоровье получит тот, кто первым в день Крещения Господня возьмет воды из колодца.
  • Помолвка на Крещение Господне обернется хорошим и плодовитым браком.

Попасть под снегопад на Крещение — благоприятный знак. Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Ранее 5-tv.ru писал об отсутствии Крещенских морозов в европейской части России.

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