Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Боевые расчеты комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения задач по поддержке подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Для уничтожения воздушных целей у «Панциря-С» имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны оперативно перейти из дежурного режима в боевой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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