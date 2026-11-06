«Панцирь-С» сбил вражеский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны оперативно перейти из дежурного режима в боевой.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Боевые расчеты комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения задач по поддержке подразделений в зоне проведения специальной военной операции.
Для уничтожения воздушных целей у «Панциря-С» имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение ЗРПК позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны оперативно перейти из дежурного режима в боевой.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 нояб
- «Ураган» уничтожил опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- Боевая работа «Торнадо-С» в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 нояб
- «Совенок» помог расчетам огневых групп сбить дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 нояб
- Выбитые стекла и сгоревшие машины: ужасные последствия удара ВСУ по Донецку
- 4 нояб
- Снайперы ВС РФ прикрывают артиллерию от дронов. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 нояб
- Экипаж Су-34 ударил по пункту управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- Боевая работа расчетов САУ «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- ВС РФ уничтожили вражеские пункты управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- Дроны «Центра» разрушили укрепления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
81%
Нашли ошибку?