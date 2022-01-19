Крещение Господне 2022 года: история, традиции и приметы
С чего началось водосвятие и что нужно есть на Богоявление.
Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов
Крещение Господне: краткая история
История Крещения Господня берет начало с Иоанна Крестителя. Согласно легенде, тому было видение, что следует начать служения Богу. Иоанн стал проповедовать массам главную ценность православного христианства — покаяние. Главным тезисом отшельника было то, что человеку надобно творить больше добра и пребывать в гармонии с окружающим миром.
Среди тех, кто пришел на покаяние к Иоанну Крестителю, был 13-летний Иисус Христос. Матвей пишет, что изначально Христос показался Иоанну тихим и малозаметным человеком. Все изменилось, когда настала очередь крестить его.
Иисус принял крещение, но не исповедался. Вместо этого он начал молиться. Спустя миг с небес спустился белый голубь — символ кротости и чистоты, а в небе раздался голос. Он нарекал Иисуса своим сыном. Позже это явление получило название Божественной Троицы, где Богом-Отцом был Бог, Богом-Сыном Иисус, а голубь — Святым Духом. Кроме того, его называют Богоявлением, потому что именно в этот день народ услышал глас Божий и увидел Сына Его — Мессию.
В тот день Иоанн Креститель стал свидетелем явления Мессии израильскому народу. После этого Иисус ушел в пустыню на 40 дней. Там он постился и готовился к тому, чтобы исполнить свою роль. Сегодня день, когда Иисус принял крещение, называется Крещением Господнем.
Дата Крещения Господня в 2022 году
Точная дата крещения Иисуса достоверно неизвестна. Однако верующие настаивают, что это не так. Принято считать, что число и месяц события установлены. В отличие от Пасхи и той же Масленицы, торжество имеет закрепленную дату. В 2022 году Крещение Господне состоится 19 января.
Традиционно праздник Богоявления пройдет в соответствии с древними обычаями и согласно священным традициям. При этом купание в проруби на крещенские морозы в России — относительно молодой ритуал. По некоторым источникам само слово «крещение» происходит от не от слова «крест», но от «кресала», то есть огнива. Проще говоря, понятие «крещение» подразумевает под собой инициацию с помощью огня. С его помощью проводилась религиозная инициация в эпоху язычества, а также в контексте посвящения молодых людей в воинов.
Русский царь Иван Грозный при приезде заморских гостей заставлял своих воинов нырять в пруд на морозе. Обставлялось все так, что странники думали, будто русскому бойцу только в радость купаться в воде на холоде. Иван IV таким образом демонстрировал доблесть и храбрость подданных. Сегодня традиция окунаться в прорубь на Крещение подразумевает очищение от грехов. Однако далеко не все поддерживают этот ритуал.
Среди священнослужителей часто встречаются те, кто считает, что купание в проруби — это лишь символ. Настоящее раскаяние за свои грехи происходит независимо от времени года. Для этого человеку достаточно искренне покаяться в своих свершениях и встать на путь доблести. Никакое купание за верующего этого не сделает. Тем не менее в народе обычай окунаться в ледяную воду 19 января по-прежнему популярна.
Традиции Крещения Господня
- Совершить водосвятие.
Согласно традиции Крещения Господня, вся вода на Земле 19 января обретает целебные свойства.
- Девушки перестают гадать.
Крещенская традиция предписывает девушкам прекратить гадания на будущее в день Богоявления.
- Приготовить сочиво.
Блюдо представляет собой пресную кашу. В древности она занимала почетное место при праздновании Богоявления. Сегодня традиции поедания сочива на Крещения придерживаются все реже.
- Не злословить и не ввязываться в споры.
Негативная энергетика противоречит концепции православного христианства. Нарушив запрет ругаться в день Богоявления, есть риск накликать беду.
- Посетить церковную службу.
Крещенские традиции предписывают посетить Церковь 19 января.
Приметы Крещения Господня
Наши не столь далекие предки считали, что по погоде в Крещение Господне можно предсказать будущее. Даже сегодня, несмотря на воцарение рационализма, люди по-прежнему видят взаимосвязь между природными явлениями и жизнью.
- Пурга в день Богоявления предсказывает урожайный год.
- Крепкое здоровье получит тот, кто первым в день Крещения Господня возьмет воды из колодца.
- Помолвка на Крещение Господне обернется хорошим и плодовитым браком.
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