Крещение Господне 2022 года: история, традиции и приметы

Крещение Господне: краткая история

История Крещения Господня берет начало с Иоанна Крестителя. Согласно легенде, тому было видение, что следует начать служения Богу. Иоанн стал проповедовать массам главную ценность православного христианства — покаяние. Главным тезисом отшельника было то, что человеку надобно творить больше добра и пребывать в гармонии с окружающим миром.

Среди тех, кто пришел на покаяние к Иоанну Крестителю, был 13-летний Иисус Христос. Матвей пишет, что изначально Христос показался Иоанну тихим и малозаметным человеком. Все изменилось, когда настала очередь крестить его.

Иисус принял крещение, но не исповедался. Вместо этого он начал молиться. Спустя миг с небес спустился белый голубь — символ кротости и чистоты, а в небе раздался голос. Он нарекал Иисуса своим сыном. Позже это явление получило название Божественной Троицы, где Богом-Отцом был Бог, Богом-Сыном Иисус, а голубь — Святым Духом. Кроме того, его называют Богоявлением, потому что именно в этот день народ услышал глас Божий и увидел Сына Его — Мессию.

В день Крещения Иисуса народа явился Бог-отец, Бог-Сын и Святой Дух. Это явление получило название Богоявления или Святой Троицы. Картина «Крещение Христа» Андреа Вероккьо, Леонардо да Винчи XV век. Wikipedia / DIRECTMEDIA

В тот день Иоанн Креститель стал свидетелем явления Мессии израильскому народу. После этого Иисус ушел в пустыню на 40 дней. Там он постился и готовился к тому, чтобы исполнить свою роль. Сегодня день, когда Иисус принял крещение, называется Крещением Господнем.

Дата Крещения Господня в 2022 году

Точная дата крещения Иисуса достоверно неизвестна. Однако верующие настаивают, что это не так. Принято считать, что число и месяц события установлены. В отличие от Пасхи и той же Масленицы, торжество имеет закрепленную дату. В 2022 году Крещение Господне состоится 19 января.

Традиционно праздник Богоявления пройдет в соответствии с древними обычаями и согласно священным традициям. При этом купание в проруби на крещенские морозы в России — относительно молодой ритуал. По некоторым источникам само слово «крещение» происходит от не от слова «крест», но от «кресала», то есть огнива. Проще говоря, понятие «крещение» подразумевает под собой инициацию с помощью огня. С его помощью проводилась религиозная инициация в эпоху язычества, а также в контексте посвящения молодых людей в воинов.

По некоторым историческим сведениям Иван Грозный заставлял воинов окунаться в ледяную воду, чтобы произвести впечатление на заморских гостей. Картина « Царь Иван Васильевич Грозный », Виктор Михайлович Васнецов, 1897 год. Wikipedia / Tretyakov Gallery

Русский царь Иван Грозный при приезде заморских гостей заставлял своих воинов нырять в пруд на морозе. Обставлялось все так, что странники думали, будто русскому бойцу только в радость купаться в воде на холоде. Иван IV таким образом демонстрировал доблесть и храбрость подданных. Сегодня традиция окунаться в прорубь на Крещение подразумевает очищение от грехов. Однако далеко не все поддерживают этот ритуал.

Среди священнослужителей часто встречаются те, кто считает, что купание в проруби — это лишь символ. Настоящее раскаяние за свои грехи происходит независимо от времени года. Для этого человеку достаточно искренне покаяться в своих свершениях и встать на путь доблести. Никакое купание за верующего этого не сделает. Тем не менее в народе обычай окунаться в ледяную воду 19 января по-прежнему популярна.

Традиция окунаться в прорубь относится к эпохе Ивана Грозного и с истинным покаянием имеет мало общего. ТАСС / Петр Ковалев

Традиции Крещения Господня

Совершить водосвятие.

Согласно традиции Крещения Господня, вся вода на Земле 19 января обретает целебные свойства.

Девушки перестают гадать.

Крещенская традиция предписывает девушкам прекратить гадания на будущее в день Богоявления.

Приготовить сочиво.

Блюдо представляет собой пресную кашу. В древности она занимала почетное место при праздновании Богоявления. Сегодня традиции поедания сочива на Крещения придерживаются все реже.

Не злословить и не ввязываться в споры.

Негативная энергетика противоречит концепции православного христианства. Нарушив запрет ругаться в день Богоявления, есть риск накликать беду.

Посетить церковную службу.

Крещенские традиции предписывают посетить Церковь 19 января.

Приметы Крещения Господня

Наши не столь далекие предки считали, что по погоде в Крещение Господне можно предсказать будущее. Даже сегодня, несмотря на воцарение рационализма, люди по-прежнему видят взаимосвязь между природными явлениями и жизнью.

Пурга в день Богоявления предсказывает урожайный год.

Крепкое здоровье получит тот, кто первым в день Крещения Господня возьмет воды из колодца.

Помолвка на Крещение Господне обернется хорошим и плодовитым браком.