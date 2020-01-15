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  4. Екатерина Рождественская попала в больницу с двусторонним воспалением легких

Екатерина Рождественская попала в больницу с двусторонним воспалением легких

, 17:38 | Алиса Старжевская Фото 31

Звезды шоу-бизнеса переживают за состояние здоровья известной фотохудожницы.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @katyarozhdest

Дочь Роберта Рождественского Екатерина — известный фотограф, которая дружит со многими знаменитостями. Недавно женщина заставила волноваться не только близких друзей, но и поклонников — как написала сама Рождественская у себя в личном блоге, она попала в больницу с двусторонним воспалением легких.

В Instagram знаменитость выложила фотографию из больничной палаты, на которой почти под потолком на подставке висят несколько капельниц. Звезда призналась, что тяжело перенесла последствия вирусной пневмонии — она попросила у поклонников, чтобы те пожелали ей скорейшего выздоровления и, не переставая, молились за ее здоровье.

Instagram @katyarozhdest

«Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией. Если вдруг закашлялись, бегите к врачу и чем скорее, тем лучше! Это не то, что я месяц ждала — всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все прилагающиеся прелести. Так что берегите себя», — подписала снимок Рождественская.

Звездные друзья дочки знаменитого советского поэта и поклонники не оставили ее без добрых слов и теплых пожеланий.

«Катюш, что с тобой? Где ты лежишь?» — поинтересовалась телеведущая Елена Малышева.

«Катюша! Держись! Выздоравливай скорее! Если что-то нужно мы на связи всегда», — пожелала экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева.

«Моя дорогая! Скорейшего выздоровления», — написал Екатерине друг певец Денис Клявер.

«Катя, дай бог. Выздоравливай! Сил тебе, обнимаю», — прокомментировала фото актриса и ведущая Екатерина Стриженова.

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