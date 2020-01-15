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Казахстан ответил на запрос от Белоруссии на поставку нефти

, 17:04 | Карина Бернтгольц Видео 167

По словам министра энергетики страны, сделка состоится, если она будет экономически выгодна казахской стороне.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Казахстан получил от Белоруссии запрос на поставку нефти. Переговоры по данному вопросу планируется провести до 20 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева.

«Заявление, просьба от „Белнефтехима“ поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки», — заявил глава ведомства, при этом добавив, что на данный момент Казахстан осуществляет поставки нефти по диверсифицированным направлениям.

По словам Ногаева, соглашение с «Белнефтехимом» будет заключено в том случае, если сделка будет выгодна для казахстанской стороны.

«Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют», — подчеркнул глава Минэнерго.

На данный момент в Белоруссию осуществляются поставки только российской нефти, однако, как ранее сообщил вице-премьер страны Дмитрий Крутой, в стране обсуждаются варианты альтернативных источников получения сырья. С этой целью Минск разослал коммерческие предложения по поставкам нефти в Польшу, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан и на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия считает экономически нецелесообразной выплату премий российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

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