Анна Семак призналась, что хотела бы увезти детей из Африки

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна напомнила своим подписчикам в Instagram, что дети, проживающие в Африке, нуждаются в помощи. Она отметила, что благотворительность не имеет географических границ — каждый неравнодушный способен оказать поддержку населению континента.

«Я убеждена, что если есть такая возможность, нужно идти туда, куда подсказывает сердце, и помогать нужно всем, потому что нет „своих“ и „чужих“. Для людей с открытыми сердцами, живущих на одной планете, дышащих одним воздухом, чужих не бывает», — написала Семак в социальной сети.

Instagram @annas_secret_garden

Она призналась, что после поездки в Африку до сих пор не может забыть детей, с которыми там познакомилась. Каждый из них оставил неизгладимый след в ее памяти.

После такого проникновенного поста один из подписчиков поинтересовался, хотела бы ли жена тренера «Зенита» забрать кого-то из детей с собой в Россию.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», — поделилась Семак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Семака рассказала о пополнении в семье.