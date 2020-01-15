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Анна Семак призналась, что хотела бы увезти детей из Африки

, 17:21 | Карина Бернтгольц Фото 31

Супруга главного тренера «Зенита» напомнила подписчикам, что жители континента нуждаются в помощи.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна напомнила своим подписчикам в Instagram, что дети, проживающие в Африке, нуждаются в помощи. Она отметила, что благотворительность не имеет географических границ — каждый неравнодушный способен оказать поддержку населению континента.

«Я убеждена, что если есть такая возможность, нужно идти туда, куда подсказывает сердце, и помогать нужно всем, потому что нет „своих“ и „чужих“. Для людей с открытыми сердцами, живущих на одной планете, дышащих одним воздухом, чужих не бывает», — написала Семак в социальной сети.

Instagram @annas_secret_garden

Она призналась, что после поездки в Африку до сих пор не может забыть детей, с которыми там познакомилась. Каждый из них оставил неизгладимый след в ее памяти.

После такого проникновенного поста один из подписчиков поинтересовался, хотела бы ли жена тренера «Зенита» забрать кого-то из детей с собой в Россию.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», — поделилась Семак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Семака рассказала о пополнении в семье.

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