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Жена Семака рассказала о пополнении в семье — видео

, 12:13 | Анастасия Игонина Видео 851

Анна Семак опубликовала умилительное видео с новым членом их большой семьи.

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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Супруга главного тренера «Зенита» Анна Семак рассказала о пополнении. Видео с новым членом семьи появилось в сторис на ее странице в Instagram.

Однако поздравлять Сергея и Анну с рождением малыша не стоит — речь идет о щенке джек-рассел-терьера. Малыша назвали Трюфелем. По словам Семак, о собаке этой породы она мечтала около пятнадцати лет.

Впрочем, есть вероятность, что в ближайшее время семья Сергея Семака действительно станет больше на еще одного ребенка — в этот же день Анна опубликовала в социальной сети фото с мужем и младенцем своих друзей.

«Нам очень срочно нужен малыш. Это план на ближайшее время», — поделилась с поклонниками жена главного тренера «Зенита».

Instagram @annas_secret_garden

У Сергея и Анны Семак восемь детей — пятеро общих и по одному от первого брака. А еще приемная дочь Таня — инвалид от рождения. При этом в октябре прошлого года супруга главного тренера «Зенита» призналась, что хочет усыновить еще одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Семака рассказала о планах на будущий год.

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