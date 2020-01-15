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Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

, 16:40 | Алиса Маркова Срочная новость 497

После Послания президента Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву должность зампредседателя Совбеза. После Послания президента Федеральному Собранию правительство страны в полном составе ушло в отставку. Глава государства поблагодарил правительство за работу.

После Путин попросил правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Также лидер страны сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить эту должность Медведеву.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — заявил Путин.

После объявления об отставке Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабмина за работу.

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