«Из Твери только две легендарные личности»: Моряк о фильме про Михаила Круга

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 37 0

Актриса не исключила, что появится в картине в небольшой роли.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лиза Моряк: Из Твери есть только две легендарные личности — Михаил Круг и я

Актриса Лиза Моряк не исключила, что появится в фильме про Михаила Круга. Об этом 5-tv.ru она рассказала на премьере сериала «Полдень».

Моряк объяснила, что не подходит на роль Ирины Круг — супруги певца. По ее словам, если она и появится в фильме, то, скорее всего, в небольшой роли.

«Я не уверена, что буду принимать участие в фильме о Михаиле Круге. Во-первых, там нет моего типажа», — сказала актриса.

Она также рассказала, что съемки картины планируют провести в Твери — родном городе актрисы и месте, с которым тесно связана история певца.

«Из Твери есть только две легендарные личности — Михаил Круг и Лиза Моряк», — пошутила актриса.

По словам Лизы Моряк, идея снять фильм о Михаиле Круге пришла Сарику Андреасяну внезапно. Актриса рассказала, что однажды муж проснулся и предложил снять картину о певце.

Семья Михаила Круга уже дала согласие на съемки.

Моряк призналась, что сама была бы рада снова приехать в Тверь. Актриса давно не была в родном городе и надеется, что работа над фильмом даст ей возможность там побывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Моряк отказалась от грудного вскармливания третьего ребенка, чтобы вернуться к работе. По словам актрисы, за девять месяцев перерыва у нее накопилось несколько проектов. 

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