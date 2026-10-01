«Без волнения ничего не бывает»: Ирина Винер дала неожиданный совет

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 42 0

Тренер рассказала, что не стоит тревожиться перед выступлением.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Ирина Винер рассказала как побороть волнение перед выступлением

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась советом, как справляться с переживаниями перед выступлением. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения ресторанной премии «Плавно».

По словам Винер, многое зависит от того, насколько выступающий уверен в результате своей работы. Тренер считает, что переживать меньше помогает понимание того, что для подготовки было сделано все возможное. Если человек уверен в своей работе, то ему проще сосредоточиться на выступлении.

«Если человек уверен в том, что он сделал все для того, чтобы все было хорошо, преодолел все трудности и доставляет людям радость и удовольствие, то нужно меньше волноваться», — сказала тренер.

При этом Винер отметила, что полностью исключить волнение перед выступлением невозможно. По ее словам, переживания являются естественной частью подобных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Винер оставляет официантам чаевые в знак благодарности.

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