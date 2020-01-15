«Захватывает дух»: в Германии сочли ошеломительным российский авианосец «Москва»

Проект российского атомного авианосца «Москва» ошеломляет. Об этом говорится в статье немецкого издания Handelsblatt.

«От его размеров захватывает дух: более 300 метров в длину и свыше 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров и водоизмещение 80 тысяч тонн», — цитирует статью RT.

Немецкие журналисты отметили, что военный корабль будет оснащен четырьмя атомными реакторами, которые смогут разгонять его до 55 километров в час. На борту судно сможет перевозить около 70 самолетов и вертолетов.

Кроме того, на авианосце «Москва» можно будет разместить «сверхзвуковое чудо-оружие», добавили авторы статьи. Они пояснили, что имеют в виду ракеты «Кинжал» и «Циркон».

С помощью нового крейсера российский флот сможет составить конкуренцию ВМС США, уверены немецкие специалисты. По их мнению, введение авианосца в строй может быть перенесено с 2030 года на более ранний срок.

В декабре 5-tv.ru сообщал, что атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море.