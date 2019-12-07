Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в акваторию Средиземного моря. Как сообщает «Интерфакс», судно возглавляет ударную группу, в числе которой ракетный крейсер, эсминцы и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

Агентство отмечает, что авианосная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов планирует определенное время пробыть в восточной части Средиземноморья неподалеку от Сирии. После чего ударная группа направится в район Персидского залива для смены авианосца «Авраам Линкольн», который завершает свою миссию.

Известно, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» должен был отправиться в заданный район еще в октябре. Поход перенесли из-за неисправностей в бортовой электросети.

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