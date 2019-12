Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Сегодня, 10:37 | Василий Заика Мировые новости Видео 62

Судно возглавляет ударную группу, в числе которой ракетный крейсер, несколько эсминцев и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy, U.S. Department of Defense