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  4. Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

, 10:37 | Василий Заика Видео 62

Судно возглавляет ударную группу, в числе которой ракетный крейсер, несколько эсминцев и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy, U.S. Department of Defense

Тема:
Война в Сирии 4482

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в акваторию Средиземного моря. Как сообщает «Интерфакс», судно возглавляет ударную группу, в числе которой ракетный крейсер, эсминцы и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

Агентство отмечает, что авианосная группа Военно-морских сил Соединенных Штатов планирует определенное время пробыть в восточной части Средиземноморья неподалеку от Сирии. После чего ударная группа направится в район Персидского залива для смены авианосца «Авраам Линкольн», который завершает свою миссию.

Известно, что атомный авианосец «Гарри Трумэн» должен был отправиться в заданный район еще в октябре. Поход перенесли из-за неисправностей в бортовой электросети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию. Плавучий космодром разместят в порту под Владивостоком.

Тема:
Война в Сирии 4482
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