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Путин подписал указ об отставке правительства

, 19:44 | Игорь Рязов Срочная новость 33

Также президент назначил Медведева временно исполняющим обязанности главы Кабмина.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. В документе также говорится, что Дмитрий Медведев назначен временно исполняющим обязанности главы Кабмина.

«Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Медведева Д. А.», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru ранее Владимир Путин поручил нынешнему правительству продолжать работу до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин. На совещании Дмитрий Медведев объяснил, почему правительство должно было уйти в отставку.

На должность премьер-министра лидер государства предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Его кандидатуру должны утвердить в Госдуме.

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