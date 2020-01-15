Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. В документе также говорится, что Дмитрий Медведев назначен временно исполняющим обязанности главы Кабмина.

«Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Медведева Д. А.», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru ранее Владимир Путин поручил нынешнему правительству продолжать работу до тех пор, пока не будет сформирован новый Кабмин. На совещании Дмитрий Медведев объяснил, почему правительство должно было уйти в отставку.

На должность премьер-министра лидер государства предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Его кандидатуру должны утвердить в Госдуме.