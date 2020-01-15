Госдума рассмотрит внесенную Путиным кандидатуру на пост премьер-министра страны

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

Ранее 15 января после Послания президента Федеральному Собранию правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Путин предложил и. о. главы Кабмина должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».

1995–1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

1999–2004 годах заместитель Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

2004–2006 годах руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

2007–2008 годах руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).

В 2010 году возглавил Федеральную налоговую службу.

Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.

Как передавал 5-tv.ru, Путин поручил правительству продолжать работу до формирования нового Кабмина.