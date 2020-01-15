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Денис Клявер назвал Еву Польну великолепной мамой

, 20:33 | Алиса Старжевская Видео 52

Певец признался, что полностью поддерживает ее методы воспитания и восхищается, как артистке удается сохранять доверительные отношения с дочками.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Денис Клявер нередко вспоминает о тайном романе с певицей Евой Польной — у исполнителей подрастает общая дочь Эвелин. Также, от брака с бизнесменом Сергеем Пильгуном Польна воспитывает наследницу Амалию. В недавнем интервью передаче «Мой герой» Клявер признался, что восхищается бывшей возлюбленной и тем, как она поддерживает гармонию в общении со своими детьми.

Денис в беседе с журналистами подчеркнул, что Ева окружает дочек заботой и вниманием. Певец поддерживает ее взгляды на воспитание детей, утверждая, что благодаря стараниям звездной мамы, девочки находятся в социуме, знают о существовании денежных благ, но помнят, что любой результат должен доставаться в результате усердной работы.

«Ева в этом плане потрясающая, демократичная. Девчонки великолепные и Эвелишка, и Маля. Они кардинально разные с одной стороны и по характеру, и по внешности, но обе уникальные. Ева и нежна, и справедлива, может и гаркнуть, и приголубить», — рассказал Клявер.

Сама Польна утверждает, что хочет дать наследницам достойное будущее, поэтому мотивирует девочек на то, чтобы те продолжали добиваться больших высот в жизни.

«Пытаюсь донести до них мысль, чтобы они были умными и желали чего-то добиться», — пояснила артистка.

Знаменитость хочет, чтобы Эвилин продолжала заниматься художественной гимнастикой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра».

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