Ева Польна пробует себя не только в роли дизайнера шляп, в свободное от концертов время певица занимается рисованием. Солистка группы «Гости из будущего» в блоге показала процесс создания своего шедевра.

В комментариях к посту артистка пояснила, что планировала изобразить любимого человека, добившись идеального сходства.

«Когда решил нарисовать любимого человечка и добился идеального сходства! Дошел, так сказать, до самой сути, до нутра», — с иронией написала Ева.

Instagram @polnaeva_official

Поклонники никак не ожидали, что Польна изобразит не портрет человека, а череп, однако заметили, что рисунок получился выше всех похвал. Многие удивились, как у талантливой поп-певицы получается совмещать домашние дела, концертную деятельность, да еще находить время на любимые хобби.

«Самое главное зубы свои. А ни какие-нибудь там „новшества 21 века“», — пошутил юзер.

«До дна любите, Ева Леонидовна, по сути», - с юмором отреагировала подписчица.

«Глубиной моря манят, губят твои глаза. А вот волшебство губ, к сожалению утратило смысл», — иронично заметил другой фолловер.

Ранее 5-tv.ru написал, что Денис Клявер рассказал об отношениях сыновей с дочерью от Евы Польны.