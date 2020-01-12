  1. Пятый канал
  4. Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра» — видео

Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра» — видео

, 9:15 | Алиса Старжевская Видео 21

Певица помимо увлечения дизайном шляп занимается рисованием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @polnaeva_official

Ева Польна пробует себя не только в роли дизайнера шляп, в свободное от концертов время певица занимается рисованием. Солистка группы «Гости из будущего» в блоге показала процесс создания своего шедевра.

В комментариях к посту артистка пояснила, что планировала изобразить любимого человека, добившись идеального сходства.

«Когда решил нарисовать любимого человечка и добился идеального сходства! Дошел, так сказать, до самой сути, до нутра», — с иронией написала Ева.

Instagram @polnaeva_official

Поклонники никак не ожидали, что Польна изобразит не портрет человека, а череп, однако заметили, что рисунок получился выше всех похвал. Многие удивились, как у талантливой поп-певицы получается совмещать домашние дела, концертную деятельность, да еще находить время на любимые хобби.

«Самое главное зубы свои. А ни какие-нибудь там „новшества 21 века“», — пошутил юзер.

«До дна любите, Ева Леонидовна, по сути», - с юмором отреагировала подписчица.

«Глубиной моря манят, губят твои глаза. А вот волшебство губ, к сожалению утратило смысл», — иронично заметил другой фолловер.

Ранее 5-tv.ru написал, что Денис Клявер рассказал об отношениях сыновей с дочерью от Евы Польны.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

9:35
Самые точные гадания на суженого на Старый Новый год
9:23
Близкая подруга обманула вдову бизнесмена Калмановича на 1,5 миллиона рублей
9:21
Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области
9:15
Ева Польна нарисовала любимого человека «до самого нутра» — видео
8:56
«Счастье любит тишину?»: Манукян приехал к Бузовой в Таиланд — видео
8:42
Крупнейшие российские банки отказались от выдачи кредитов в магазинах

Сейчас читают

Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]