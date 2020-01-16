Что ожидать после ухода правительства РФ в отставку?

Правительство России подало в отставку. Об этом стало известно через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию.

В ходе него Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые коснутся в том числе процесса формирования кабинета министров. А также в целом повлияют на баланс исполнительной, законодательной и судебной власти в стране.

«Как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организовывать нашу работу», — подчеркнул президент.

«Мы, как правительство РФ, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Владимир Путин поблагодарил министров за проделанную работу и пообещал в ближайшее время увидеться с каждым из них лично. Дмитрию Медведеву президент предложил сосредоточится на вопросах обороноспособности страны на новой должности — заместителя председателя Совета безопасности России.

Множество сейчас интересует, что же будет дальше?

До назначения нового премьер-министра страны, согласно той же 117 статьи Конституции и 35 статьи закона «О правительстве РФ», правительство продолжит свою работу в статусе исполняющих обязанностей до формирования нового.

Кандидатура премьера может быть представлена в течении двух недель. Однако, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин уже через несколько часов внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина, возглавляющего в настоящее время ФНС. У депутатов на решение будет целая неделя. Еще столько же времени после утверждения у новоиспеченного премьер-министра есть на предоставление главе государства списка кандидатов на должность своих заместителей и федеральных министров. То есть на формирование правительства согласно Конституции есть максимум месяц.

Что касается будущих назначений для министров из нынешнего состава, то пока у экспертов нет предположений. Пока известно только о будущем Дмитрия Медведева.

И в завершение, как напоминает ТАСС, добровольно в современной российской истории правительство уходило в отставку лишь однажды — 12 сентября 2007 года.