Путин помиловал Лерчек

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 1 530 0

Блогера освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы.

Путин помиловал Лерчек Валерию Чекалину

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Согласно документу от 14 ноября 2026 года № 848, ее освободили от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы.

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В указе говорится, что решение принято в соответствии с принципами гуманности. Документ вступает в силу со дня подписания.

Чекалина была осуждена по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. 31 июля суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу.

5 ноября Мосгорсуд оставил приговор без изменений. Спустя пять дней, 10 ноября, адвокаты блогера подали кассационную жалобу.

Уже 12 ноября стало известно, что Лерчек обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Ее адвокат Константин Третьяков сообщил, что обращение направили через интернет-приемную президента и во Федеральную службу исполнения наказаний.

На фоне судебного разбирательства Чекалина проходит лечение от онкологического заболевания. Ранее защита обращалась во ФСИН за разрешением на поездку блогера в Китай для получения медицинской помощи.

Бывший супруг Валерии Артем Чекалин по тому же уголовному делу получил семь лет лишения свободы.

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