Добровольно принудительно: В Европе выступили за единые зарядки для телефонов

Европейская комиссия хочет унифицировать зарядные кабели и разъемы для мобильных телефонов. Всех производителей могут заставить перейти на единый стандарт. Причем законодательно.

Такая мера разрабатывается уже больше десяти лет. Хотя юридически требование никак не оформлено, сократить число разъемов за это время удалось. Если в 2009-м их было 30, то сегодня осталось только три.

Micro-USB — самый популярный формат для большинства бюджетных или старых смартфонов на платформе Андроид. На современных и дорогих моделях встречается обычно USB-C. Ну а у всех аппаратов компании Apple — своя фирменная зарядка Lightning.

Причина требований Европейской комиссии — растущее количество отходов. Из-за того, что пользователи имеют обычно не один, а несколько гаджетов — и иногда разных производителей, они выбрасывают больше шнуров для подзарядки. Экологи считают — свыше пятидесяти одной тонны электронного мусора в год. Это слишком большая цифра для природы.

Если корейские и китайские производители, скорее всего, согласятся заменить устаревший разъем Micro-USB на современный USB-C, то с Apple все будет не так просто. Компания, считают эксперты, слишком много зарабатывает на продаже своих уникальных аксессуаров.