Музейное селфи: во всем мире посетители соревновались в креативности фото

15 января во всем мире прошла необычная акция — день селфи в музее. Когда посетители делают креативные фото и выкладывают в соцсети с соответствующим хештегом — #museumselfie, #МузейноеСелфи. А суровые хранители смотрят на шалости посетителей снисходительно. Ведь это привлекает внимание к экспозициям.

В акции участвуют тысячи музеев, в том числе крупнейшие российские — Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. Инициативу поддерживает официально министерство культуры.

Есть определенные лайфхаки, как лучше делать селфи в Музее.

1. Можно попытаться повторить позу персонажа картины. Или статуи. Эталонный кадр — у Апполона в Лувре. Античный бог как будто сам делает селфи.

2. Продвинутые находят портрет своего «двойника». Хотя зачастую сходство бывает весьма относительным.

3. Некоторые превращают селфи в новые арт-объекты. От простых — подставить смартфон, будто люди прошлых веков сами позируют. До целых мезансцен с подбором одежды, позы, света.

В музеях внимательно просматривают снимки, и самых креативных награждают входными билетами.