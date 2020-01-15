  1. Пятый канал
  4. Чубайс назвал главную проблему российской экономики в 1990-х

Чубайс назвал главную проблему российской экономики в 1990-х

, 21:07 | Игорь Рязов Видео 18

Глава «Роснано» сказал, что в 1996 году почти половина экономики страны не работала.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что главной проблемой экономической реформы 1990-х годов стали неплатежи. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме.

«Мы не предвидели, что оказало самое глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х. Это неплатежи», — цитирует Чубайса «Газета.ru».

По его словам, в 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП. Почти половина экономики страны не работала. Ситуация улучшилась после победы над неплатежами, отметил глава «Роснано». Тогда к компаниям и предприятиям вернулась мотивация работать.

Кризис неплатежей был связан с переходом на рыночную экономику. Многие отечественные продукты не могли конкурировать с зарубежными и лишились спроса. Российские предприятия начали массово брать кредиты, которые не были ничем обеспечены. В результате началась гиперинфляция, а затем произошел дефолт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

21:18
Трое вооруженных бандитов в розовых масках пытались ограбить банк в Петербурге
21:07
Чубайс назвал главную проблему российской экономики в 1990-х
20:56
«Россия — это мы»: Какие поручения дал Путин в Послании Федеральному Собранию
20:48
«Захватывает дух»: в Германии сочли ошеломительным российский авианосец «Москва»
20:40
В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар
20:33
Денис Клявер назвал Еву Польну великолепной мамой

Сейчас читают

«Поля, вы исчезаете»: певица Гагарина напугала фанатов своей худобой
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]