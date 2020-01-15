Чубайс назвал главную проблему российской экономики в 1990-х

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что главной проблемой экономической реформы 1990-х годов стали неплатежи. Об этом он сообщил на Гайдаровском форуме.

«Мы не предвидели, что оказало самое глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х. Это неплатежи», — цитирует Чубайса «Газета.ru».

По его словам, в 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП. Почти половина экономики страны не работала. Ситуация улучшилась после победы над неплатежами, отметил глава «Роснано». Тогда к компаниям и предприятиям вернулась мотивация работать.

Кризис неплатежей был связан с переходом на рыночную экономику. Многие отечественные продукты не могли конкурировать с зарубежными и лишились спроса. Российские предприятия начали массово брать кредиты, которые не были ничем обеспечены. В результате началась гиперинфляция, а затем произошел дефолт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.