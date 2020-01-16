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Лучший друг Кардашьян боится ограбления в Париже

, 2:01 | Алиса Старжевская Видео 13

Блогер намерен приехать на один из модных парижских показов в украшениях стоимостью в почти 200 тысяч долларов.

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Фото, видео: Instagram @foodgod

Джонатан Чебан более известный под псевдонимом Foodgod нанял несколько мускулистых телохранителей для посещения модного показа в Париже. Бизнесмен боится, что на одном из модных парижских показов его могут обворовать ровно, как и знаменитую подругу Ким Кардашьян четыре года назад. Об этом пишет Page Six.

45-летний блогер прибыл на шоу Off-White в среду с накаченными телохранителями и водителем, которые сопровождали его в помещении. Известно, что звезда будет держать команду охранников всю неделю, так как он планирует посетить несколько мужских шоу — Louis Vuitton, Rick Owens и Balmain.

«Это важно для его душевного спокойствия и благополучия», — заявляет источник знаменитости.

Джонатан Чебан славится своей любовью к дорогим украшениям — в его коллекции есть ожерелье в виде гамбургеров за 60 тысяч долларов, а так же колье в виде хлопковой конфеты стоимостью почти 100 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая возлюбленная Петросяна похвасталась дорогими украшениями.

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